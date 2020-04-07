В Японии разрешат использование защищённых авторским правом материалов для дистанционного обучения
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Токио, 6 апреля (Jiji Press). Японское агентство по культуре позволит учителям свободно использовать защищенные авторским правом материалы онлайн в образовательных целях до 31 марта следующего года.
По словам информированных источников, эта мера призвана помочь учащимся дистанционно обучаться в условиях продолжительного закрытия школ, связанного с распространением нового коронавируса.
Япония пересмотрела закон об авторском праве в 2018 году, чтобы в течение трех лет после опубликования измененного закона дать возможность учителям копировать и отправлять по электронной почте ученикам защищенные авторским правом материалы, или распространять их в Интернете для записанных заранее уроков, не спрашивая разрешения владельцев авторских прав, если школы выплачивают соответсвующую компенсацию.
Ранее разрешение было не нужно только при использовании материалов в классе – сюда относятся, например, эссе, тезисы и газетные статьи.
Запрос на дистанционное обучение, вероятно, вырастет в ходе длительного периода закрытия школ, и теперь агентство планирует разрешить бесплатное онлайн-использование защищенных авторским правом материалов в конце этого месяца путём изменения соответствующего постановления, как заявили представители агентства.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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