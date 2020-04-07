Количество инфицированных в Японии превысило 4000 человек
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Токио, 6 апреля (Jiji Press). Количество людей в Японии, у которых обнаружили инфекцию нового коронавируса (исключая заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess), на 6 апреля составило более 4000 человек. За этот день положительные результаты теста на коронавирус обнаружены у 246 человек. За 4 дня количество инфицированных увеличилось более чем на 1300 человек.
По данным столичной администрации, в Токио за 6 апреля обнаружено 83 новых случая инфекции. Это на 60 меньше, чем днём ранее, однако в дни после выходных проводится меньше тестов, чем может объясняться снижение, и в Токио продолжают усиливать меры борьбы с инфекцией. У 73 заразившихся, или около 90%, на 6 апреля пути заражения были неизвестны.
За день в Осака заразилось 20 человек, в преф. Тиба – 18, в Сайтаме и Фукуоке – по 14. В семи префектурах, в которых с 7 апреля будет объявлено чрезвычайное положение, число новых инфекций превысило 160. В г. Ёкосука преф. Канагава инфекция обнаружена у мужчины 30-39 лет, работающего на расположенной там базе ВВС США.
6 апреля стало известно о смерти четырёх человек на Хоккайдо, в г. Сайтама, г. Нагоя и в г. Нисиномия преф. Хёго.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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