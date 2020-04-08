В Токио за 7 апреля коронавирусом инфицировано 80 человек, во всей Японии более 350 человек

Новости

Токио, 7 апреля (Jiji Press). В Японии за день зарегистрировано более 350 новых случаев заражения новым коронавирусом в различных местах страны, в том числе 80 в Токио и 53 в Осаке, это самые высокие показатели в Японии. Всего в стране инфицировано более 5000 человек, в том числе пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.

В Токио выявлено 80 новых случаев заражения новым коронавирусом, сообщают представители токийской администрации. Инфицировано 53 мужчин и 27 женщин. Пути заражения неизвестны в 57 из 80 случаев. Заражено 19 человек в возрасте 30-39 лет, 17 – в возрасте 40-49 лет, 15 – от 50 до 59 лет, 12 – от 20 до 29 лет, 7 – от 60 до 69 лет и 5 – от 70 до 79 лет.

Правительство Токио также скорректировало число вновь подтвержденных случаев, зарегистрированных в субботу, до 116 с 117. Общее число случаев коронавируса в Токио в настоящее время составляет 1195.

Подтверждена смерть женщины за 90 лет, которая была госпитализирована в больнице общего профиля «Эйдзю сого бёин» в столичном районе Тайто, где подозреваются внутрибольничные инфекции. Всего от коронавируса умерло 109 человек, включая заразившихся на круизном лайнере.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме