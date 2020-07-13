Токийский район Синдзюку выплатит по 100 000 йен заразившимся новым коронавирусом

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Токио, 11 июля (Jiji Press). Токийский район Синдзюку начнёт с августа выплачивать по 100 000 йен жителям, инфицированным новым коронавирусом, чтобы помочь обеспечить средства к существованию людям, которые не могут работать в период выздоровления.

Администрация района Синдзюку, где расположен один из крупнейших кварталов ночных клубов в Японии, планирует в ближайшее время разослать анкеты заразившимся жителям. Сейчас растет число новых случаев заражения в ночных клубах и других заведениях, связанных с «ночной жизнью» города.

Право на получение выплаты имеют те, у кого выявлено заболевание COVID-19 среди живших в этом районе уже 7 апреля, когда правительство Японии объявило чрезвычайное положение в связи с коронавирусом для Токио и шести других префектур.

В дополнительном бюджете на 2020 финансовый год район выделил около 100 миллионов йен в качестве расходов на программу помощи.

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