У связанных с американской базой Ивакуни людей обнаружили заражение новым коронавирусом

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Ямагути, 13 июля (Jiji Press). У нескольких человек, связанных с американской военной базой в Ивакуни в префектуре Ямагути в западной части Японии, выявили заражение новым коронавирусом, как сообщили представители базы.

По данным администрации префектуры Ямагути, у связанных с базой людей впервые выявлен положительный результат теста на вирус.

Количество зараженных людей не разглашается.

По данным базы и администрации префектуры, инфицированные сдали анализы на вирус по прибытии из-за рубежа в международный аэропорт Ханэда в Токио. Им запретили выходить после прибытия в аэропорт Ивакуни Кинтайкё утром 13 июля.

Администрация префектуры сообщает, что имевших близкие контакты с инфицированными, в том числе в аэропорту, подвергнут эпидемиологическому обследованию, в том числе отследят их деятельность.

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