У связанных с американской базой Ивакуни людей обнаружили заражение новым коронавирусом
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Ямагути, 13 июля (Jiji Press). У нескольких человек, связанных с американской военной базой в Ивакуни в префектуре Ямагути в западной части Японии, выявили заражение новым коронавирусом, как сообщили представители базы.
По данным администрации префектуры Ямагути, у связанных с базой людей впервые выявлен положительный результат теста на вирус.
Количество зараженных людей не разглашается.
По данным базы и администрации префектуры, инфицированные сдали анализы на вирус по прибытии из-за рубежа в международный аэропорт Ханэда в Токио. Им запретили выходить после прибытия в аэропорт Ивакуни Кинтайкё утром 13 июля.
Администрация префектуры сообщает, что имевших близкие контакты с инфицированными, в том числе в аэропорту, подвергнут эпидемиологическому обследованию, в том числе отследят их деятельность.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- На Окинаве выявлено заражение у 61 человека; инфекция связана с американскими войсками, две базы закрыты на карантин
- Коронавирусное заболевание может обостряться при болезнях полости рта
- В Японии используют суперкомпьютер для поиска возможных лекарств от коронавируса
- Японская компания рассчитывает представить вакцину от коронавируса уже в этом году
- Переходный период после чрезвычайного положения в Японии: как мы будем жить этим летом?
- Вторая волна COVID-19 может оказаться опаснее: мнение эксперта
- В Токио делают второй шаг по отмене связанных с чрезвычайным положением мер: люди могут посещать автошколы и кинотеатры
- В районе Токио в этом году ожидается аномальная жара – стоит отойти в сторону и снять маску
- Японская бюджетная авиакомпания представила меры против распространения коронавируса в своих самолётах
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии