В Японии обнаружили нейтрализующие коронавирус антитела

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Токио, 14 июля (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии сообщило об обнаружении нейтрализующих коронавирус антитеа в образцах, взятых у восьми человек, у которых выявлен положительный результат на новый коронавирус в тестах на антитела.

Антитела, которые нейтрализуют коронавирус и делают людей невосприимчивыми к инфекции, обнаружены в Японии впервые. Министерство планирует исследовать, насколько долго антитела смогут эффективно предотвращать инфекцию в организме человека.

При заражении вирусами тело создаёт антитела или белки, способные блокировать заражение теми же вирусами в будущем. Тесты на антитела выявляют наличие у людей таких белков.

В июне министерство опубликовало результаты массовых тестов на антитела к новому коронавирусу, проведенных в расположенной на северо-востоке страны префектуре Мияги, в Токио и в префектуре Осака с использованием реагентов, изготовленных двумя разными иностранными компаниями.

Определяя наличие антител по положительному результату на оба реагента, министерство обнаружило наличие антител у одного из 3009 человек, прошедших тестирование в Мияги, двоих из 1971 в Токио и пятерых из 2970 в Осаке, то есть эти восемь человек ранее были инфицированы этим вирусом.

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