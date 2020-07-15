В Японии обнаружили нейтрализующие коронавирус антитела
НовостиОбщество Наука
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 14 июля (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии сообщило об обнаружении нейтрализующих коронавирус антитеа в образцах, взятых у восьми человек, у которых выявлен положительный результат на новый коронавирус в тестах на антитела.
Антитела, которые нейтрализуют коронавирус и делают людей невосприимчивыми к инфекции, обнаружены в Японии впервые. Министерство планирует исследовать, насколько долго антитела смогут эффективно предотвращать инфекцию в организме человека.
При заражении вирусами тело создаёт антитела или белки, способные блокировать заражение теми же вирусами в будущем. Тесты на антитела выявляют наличие у людей таких белков.
В июне министерство опубликовало результаты массовых тестов на антитела к новому коронавирусу, проведенных в расположенной на северо-востоке страны префектуре Мияги, в Токио и в префектуре Осака с использованием реагентов, изготовленных двумя разными иностранными компаниями.
Определяя наличие антител по положительному результату на оба реагента, министерство обнаружило наличие антител у одного из 3009 человек, прошедших тестирование в Мияги, двоих из 1971 в Токио и пятерых из 2970 в Осаке, то есть эти восемь человек ранее были инфицированы этим вирусом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Университетские исследователи в Японии не выявили эффективность препарата Avigan в качестве лекарства от COVID-19
- Коронавирусное заболевание может обостряться при болезнях полости рта
- В Японии используют суперкомпьютер для поиска возможных лекарств от коронавируса
- Японская компания рассчитывает представить вакцину от коронавируса уже в этом году
- Переходный период после чрезвычайного положения в Японии: как мы будем жить этим летом?
- Вторая волна COVID-19 может оказаться опаснее: мнение эксперта
- В Токио делают второй шаг по отмене связанных с чрезвычайным положением мер: люди могут посещать автошколы и кинотеатры
- В районе Токио в этом году ожидается аномальная жара – стоит отойти в сторону и снять маску
- Японская бюджетная авиакомпания представила меры против распространения коронавируса в своих самолётах
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии