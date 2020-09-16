Суга Ёсихидэ по результатам голосования в парламенте избран новым премьер-министром Японии
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Токио, 16 сентября (Jiji Press). Парламент Японии избрал председателя Либерально-демократической партии Сугу Ёсихидэ премьер-министром, сменяющим Абэ Синдзо.
Его избрание знаменует собой первую смену лидера в Японии почти за восемь лет.
71-летний Суга был назначен на высший правительственный пост обеими палатами парламента на пленарных заседаниях палат.
После уходя Абэ с поста премьера по состоянию здоровья Суга станет 99-м премьер-министром Японии и 63-м человеком, занявшим этот пост.
Позже сегодня Суга проведёт переговоры с Ямагути Нацуо, лидером Комейто, партнёра ЛДП по правящей коалиции, и официально примет решение о назначениях членов своего кабинета.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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