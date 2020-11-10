На Хоккайдо выявлено рекордное количество заражений за день

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Саппоро, 9 ноября (Jiji Press). Администрация Хоккайдо, самой северной префектуры Японии, сообщает о 200 новых случаях заражения коронавирусом за 9 ноября, что является рекордным числом заражений за день в префектуре и пятый день подряд превышает 100 случаев.

В Саппоро, столице префектуры, зарегистрировано 158 новых случаев заболевания.

Помимо Саппоро, кластеры заражения возникли в Обихиро, и представитель префектуры рассказал о распространении инфекции по Хоккайдо.

Префектура сообщила о 920 новых случаях заражения за неделю до 9 ноября, что более чем вдвое превышает уровень предыдущей недели.

8 ноября на Хоккайдо повысили уровень предупреждения о коронавирусе до 3-го уровня по пятибалльной шкале, призвав рестораны и бары в развлекательном районе Сусукино в Саппоро закрыться с 22:00 до 5:00.

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