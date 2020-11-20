Японская исследовательская группа разрабатывает метод борьбы с коронавирусной инфекцией

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Киото, 19 ноября (Jiji Press). Японская исследовательская группа заявила, что разработала метод блокирования инфекции нового коронавируса, предотвращая прикрепление вируса к рецепторам на поверхности клеток человека.

Согласно сделанному 18 ноября объявлению, группа, включающая представителей Медицинского университета префектуры Киото, начнёт клинические испытания в течение 2021 финансового года, чтобы ввести в практику лекарство, созданное с помощью этого метода.

Коронавирус заражает людей, прикрепляясь к белку рецептора ACE2 на поверхности клетки. Команда путём модификации этого белка получила белок, который в 100 раз легче связывается с вирусом, чем ACE2.

По словам команды, разрабатываемый на основе нового белка ACE2 препарат, должен снизить инфекционную способность вируса и поможет предотвратить серьёзное ухудшение состояния пациентов с COVID-19.

Новый коронавирус легко мутирует, и работающие препараты на основе антител могут утратить эффективность после мутации.

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