В Турции к тюремному заключению приговорили причастных к побегу Карлоса Гона из Японии
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Стамбул, 24 февраля. (Jiji Press). Турецкий суд приговорил бывшего руководителя частной авиакомпании и двух пилотов к тюремному заключению за их причастность к побегу бывшего председателя компании Nissan Motor Co. Карлоса Гона из Японии в Ливан через Турцию в конце 2019 года.
Суд в Стамбуле приговорил каждого из них к тюремному заключению от трёх до четырёх лет и двух месяцев. Люди, предположительно причастные к побегу Гона, впервые были признаны виновными.
Ранее в этом месяце Верховный суд США вынес постановление, разрешающее экстрадицию в Японию двух американцев, задержанных в США за предполагаемую помощь Гону в бегстве в Ливан.
В мае прошлого года турецкая прокуратура предъявила обвинения семи людям, включая бывшего руководителя и двух пилотов, по подозрению в том, что они позволили Гону тайно вылететь из Японии на частном самолете и не сообщили о контрабанде.
Эти семь человек опровергали обвинения, заявляя, что они не знали о присутствии Гона на частном самолёте по крайней мере до его вылета из Японии. Признаны невиновными двое пилотов и двое бортпроводников.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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