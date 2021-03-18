В Японии намерены отменить чрезвычайное положение 21 марта

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Токио, 17 марта (Jiji Press). В Японии планируют отменить второе чрезвычайное положение в связи с коронавирусом, которое сейчас распространяется на столичный район Токио, не продлевая его после запланированного срока, который истекает в воскресенье 21 марта, заявил премьер-министр Суга Ёсихидэ.

«Мы готовы отменить чрезвычайную ситуацию», – сказал Суга репортёрам после встречи с соответствующими министрами.

В качестве причины отмены Суга назвал улучшение ситуации с коронавирусом – снижение числа новых случаев заражения и занятости больничных коек.

Между тем, правительство обеспокоено возможной новой вспышкой вируса после отмены чрезвычайного положения, объявленного 8 января. Правительство планирует ослабить ограничения на коронавирус поэтапно.

«Мы примем меры, чтобы предотвратить новый рост», – сказал Суга.

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