Японская префектура Фукуи успешно запустила собственный микроспутник

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Фукуи, 22 марта (Jiji Press). Российская ракета «Союз», на борту которой находится микроспутник японской префектуры Фукуи, была успешно запущена с космодрома Байконур в Казахстане, а позднее микроспутник префектуры Фукуи вышел на орбиту вокруг Земли.

Микроспутник, получивший название «Суйсэн» («Нарцисс») в честь цветка префектуры, был совместно разработан правительством префектуры Фукуи, местными компаниями и другими организациями.

Впервые спутниковый проект проводится одной из местных администраций Японии.

Первоначально назначенный на 20 марта запуск был отложен из-за технических проблем, сообщает российская государственная космическая компания «Роскосмос».

Сцена запуска была показана в Центре промышленных технологий префектуры, где около 20 человек, участвовавших в проекте, приветствовали известие о запуске аплодисментами.

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