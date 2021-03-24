Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ поручил новой правительственной комиссии изучить вопрос наследования титула императора

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Токио, 23 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ поручил новой правительственной комиссии изучить возможности решения вопросов наследования императорского престола.

Группа, которой было поручено рассмотреть способы обеспечения стабильной преемственности, провела своё первое заседание в тот же день под руководством назначенного председателем комиссии Сэйкэ Ацуси, главы Корпорации содействия и взаимопомощи частных школ Японии.

Группа должна провести слушания с соответствующими экспертами по вопросам наследования, в том числе возможности наследования титула женщинами или потомками по женской линии и создания женских ветвей дома после выхода замуж женщин Императорского дома.

В комиссию входят трое мужчин, в том числе Томита Тэцуро, председатель железнодорожной компании East Japan Railway Co., и три женщины, включая профессора Университета торговли Тиба Мидори Миядзаки.

На дневном заседании комиссии Суга отметил, что преемственность передачи императорского титула – очень важный вопрос, связанный с основами страны, и добавил, что хотел бы, чтобы комиссия провела широкое обсуждение и рассортировала различные идеи простым для понимания способом.

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