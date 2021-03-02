В Японии создадут экспертную группу для обсуждения вопросов сохранения стабильной преемственности передачи титула императора
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Токио, 1 марта (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность создания к концу марта экспертной группы для обсуждения путей обеспечения стабильной преемственности передачи титула императора, сообщили источники в правительстве.
По их словам, ключевым обсуждаемым вопросом будет возможность вступления на престол женщин или потомков императоров по женской линии.
Правительство должно внимательно рассмотреть этот ключевой вопрос, не уточняя сроков принятия окончательных выводов, учитывая, что выборы в Палату представителей должны быть проведены к осени этого года, сообщили источники.
Срок полномочий нынешних членов этой крайне важной нижней палаты парламента заканчивается в октябре.
Правительство считает, что настало время начать обсуждение вопроса о наследовании императорского титула сейчас, после окончания ритуалов, связанных с восшествием на престол императора Нарухито, которые закончились в ноябре 2020 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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