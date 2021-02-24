Императору Японии исполнился 61 год, он выразил надежду на светлое будущее после преодоления кризиса коронавируса
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Токио, 23 февраля (Jiji Press). Японский император Нарухито, которому исполнился 61 год, выразил надежду на светлое будущее после прекращения пандемии коронавируса.
«Я с нетерпением жду светлого будущего, которое наступит после того, как вся страна с терпением преодолеет кризис коронавируса, разделив боль и работая сообща», – сказал император на пресс-конференции, состоявшейся в императорской резиденции Акасака в Токио в преддверии дня рождения.
Император большую часть 40-минутной пресс-конференции посвятил обсуждению пандемии, выражая свою благодарность за усилия каждого медицинского работника и широкой общественности.
Он сказал, что Япония за свою историю сталкивалась со многими проблемами, связанными со стихийными бедствиями и эпидемиями.
Он упомянул императора Сёму, который построил огромную статую Будды Нары в VIII веке, чтобы положить конец национальному кризису, и императора Сага, который переписывал Сутру сердца, священный буддийский текст, в надежде положить конец эпидемии в IX веке. Император Нарухито сказал, что в них люди нынешней эпохи могут найти пример твёрдости духа в условиях бедствий.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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