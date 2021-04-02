В Японии прекращают использование термина «афтершок» через 10 лет после Великого восточно-японского землетрясения

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Токио, 1 апреля (Jiji Press). Японское метеорологическое агентство прекратило использовать термин «афтершоки» для сильных землетрясений, происходящих в регионах вокруг очага землетрясения магнитудой 9,0, которое произошло в марте 2011 года и принесло масштабные разрушения на северо-востоке страны.

Агентство так указывало на возможность подземных толчков после землетрясения 2011 года, интенсивность которого составила 7 баллов, наивысший уровень по японской шкале сейсмической интенсивности, и обозначало этим словом землетрясения интенсивностью 5 и ниже в районах зоны афтершоков землетрясения 2011 г.

Решение не называть такие землетрясения афтершоками было принято в связи с тем, что делать чёткие выводы об их зависимости от того землетрясения через 10 лет стало трудно, а также из-за того, что и после того землетрясения магнитудой от 7 до 8 неоднократно происходили вдоль Японской впадины у побережья восточной Японии.

Но агентство продолжит публиковать данные о землетрясениях, произошедших в зоне афтершоков, поскольку воздействие землетрясения магнитудой 9,0 длится более десяти лет.

«Мы хотим, чтобы люди были готовы к возможным мощным землетрясениям и цунами, независимо от того, являются ли они афтершоками», – сказал представитель агентства.

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