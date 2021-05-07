Япония предоставит Индии грант в 50 млн долларов на борьбу с новым коронавирусом

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Лондон, 5 мая (Jiji Press). Япония предоставит Индии грантовую помощь в размере до 50 миллионов долларов для поддержки мер против нового коронавируса, заявил министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу.

Япония предоставит медицинское оборудование и другие материалы Индии, которая столкнулась с разрушительным всплеском случаев COVID-19. Это будет сделано в дополнение к объявленным ранее поставкам Японии аппаратов ИВЛ и концентраторов кислорода в Индию.

Мотэги пообещал оказать дополнительную поддержку во время онлайн-встречи со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром.

Министры должны были провести личную встречу в Великобритании в кулуарах встречи министров иностранных дел стран Группы семи основных индустриальных стран в Лондоне. Двусторонние переговоры были переведены в онлайн-формат в связи с выявлением случая заражения коронавирусом в индийской делегации.

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