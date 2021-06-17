Катехин из зелёного чая нейтрализует новый коронавирус: результаты исследования
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Киото, 16 июня (Jiji Press). Катехин, вещество, которое содержится в основном в зелёном чае, подтвердило свою эффективность в инактивации нового коронавируса, показало исследование in vitro, проведенное Медицинским университетом префектуры Киото.
Нельзя ожидать его воздействия на весь организм, поскольку катехин, попавший в организм с чаем, почти не всасывается в кровоток, однако катехин может помочь снизить инфекционность вируса во рту, сообщили представители университета префектуры Киото.
Мацуда Осаму, профессор аспирантуры университета, и другие исследователи провели исследование совместно с сотрудниками Центрального научно-исследовательского института крупнейшего японского производителя зеленого чая Ito En Ltd.. Результат был опубликован в двух европейских научных журналах в начале этого месяца.
В ходе исследования чай был добавлен в слюну здоровых людей и новый коронавирус in vitro, и вирус был инактивирован примерно за 10 секунд благодаря тому, что катехин помог предотвратить проникновение шипового белка вируса в клетки человека, взаимодействуя с ним.
«Употребление чая после того, как вы подержите его во рту в течение примерно 10 секунд, может помочь уменьшить капельную передачу вируса и групповые инфекции», – сказал Мацуда.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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