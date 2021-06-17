Индийские рестораны в Японии страдают от вредных слухов и дискриминации из-за связи Индии и нового варианта коронавируса
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Токио, 16 июня (Jiji Press). Индийские рестораны в Японии страдают от вредных слухов и дискриминации из-за связи Индии с новым вариантом коронавируса.
Очень заразный вариант, который в Японии часто называют индийским штаммом, некоторые люди связывают с ресторанами, где подают блюда из этого региона.
«Мне больно, нет никакой связи между нашими индийскими сотрудниками и появившимся штаммом», – сказал глава одного ресторана карри, получив дискриминационные комментарии.
В конце мая Всемирная организация здравоохранения объявила, что будет использовать греческие буквы для обозначения вариантных штаммов, в отличие от стандартной практики присвоения штаммам названия страны, в которой они были впервые обнаружены.
Этот шаг направлен на искоренение дискриминации в отношении стран, используемых в названиях штаммов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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