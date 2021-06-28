Тестирование оплодотворённых яиц перед имплантацией в Японии поможет выявить больше заболеваний

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Токио, 26 июня (Jiji Press). Японское общество акушерства и гинекологии заявило, что планирует расширить сферу тяжёлых генетических заболеваний, которые выявляются с помощью доимплантационного тестирования оплодотворенных яиц.

Пока тестирование охватывает только болезни, которые могут привести к смерти до того, как дети достигнут совершеннолетия, но общество планирует расширить охват, включив также болезни, которые развиваются в зрелом возрасте.

Эта политика была опубликована на пресс-конференции, состоявшейся 26 июня после очередного общего собрания общества. Общество будет проводить обсуждения, чтобы пересмотреть соответствующие внутренние правила.

В отчёте, составленном в мае, общество обозначило план, позволяющий проводить доимплантационные исследования для выявления заболеваний, которые могут привести к смерти до достижения зрелости. Используя выражение «в принципе», общество стремится оставить открытой возможность заболеваний, возникающих в зрелом возрасте, которые могут быть охвачены тестированием, не перечисляя при этом конкретные названия болезней.

Общество также сообщило в отчёте, что тестирование должно проводиться для выявления заболеваний, требующих расширенного лечения, и которые сказываются на организме пациента.

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