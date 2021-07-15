Японская медицинская ассоциация одобрила трансплантацию матки
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Токио, 14 июля (Jiji Press). Комитет Японской ассоциации медицинских наук опубликовал отчёт, одобряющий трансплантацию матки в клинических исследованиях.
Этот шаг рассматривается как важный шаг на пути к проведению процедуры, при которой женщины, не имеющие матки, получают орган от доноров для зачатия и родов. Исследование процедуры проводилось в Университете Кэйо и других учреждениях Японии.
В отчёте одобрена трансплантация матки женщинам с синдромом Рокитанского, родившимся без матки. Считается, что синдром поражает одного из 4500 человек в Японии, некоторые из которых очень хотят родить.
Однако некоторые предполагают, что пересадка матки представляет собой этическую проблему, поскольку это пересадка органа, который не является необходимым для поддержания жизни.
В отчёте выражена озабоченность физической тяжестью операции для доноров и реципиентов, но трансплантация матки одобрена, поскольку некоторые пациенты надеются получить трансплантат, чтобы забеременеть.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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