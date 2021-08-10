Мэр Нагасаки призвал Японию ратифицировать договор о запрещении ядерного оружия
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Нагасаки, 9 августа (Jiji Press). 9 августа Нагасаки отметил 76-ю годовщину атомной бомбардировки США, и его мэр призвал центральное правительство ратифицировать Договор ООН о запрещении ядерного оружия в ближайшее время.
На ежегодной мемориальной церемонии, проходившей в парке недалеко от эпицентра ядерной атаки, присутствовало около 500 человек, в том числе выжившие после взрыва хибакуся, члены семей жертв и премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ. Среди участников были также представители 63 стран, включая ядерные державы, а также Организации Объединенных Наций и Европейского Союза.
Участники соблюдали минуту молчания с 11:02, времени, когда незадолго до конца второй мировой войны, 9 августа 1945 года, над Нагасаки взорвалась атомная бомба, через три дня после того, как Хиросиму постигла та же участь.
В Нагасакской мирной декларации, которую мэр Нагасаки Тауэ Томихиса зачитал на мемориальной церемонии, он сказал: «Как страна, которая больше всего осведомлена о трагических последствиях ядерного оружия, мы просим присоединиться в качестве наблюдателей к первой встрече государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия, чтобы изучить пути реализации этого договора».
Кроме того, он призвал Японию как можно скорее подписать и ратифицировать договор.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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