В Японии могут сохранить чрезвычайное положение и после запланированного срока
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Токио, 11 августа (Jiji Press). Некоторые японские правительственные чиновники считают, что отменить чрезвычайное положение в связи с COVID-19 в некоторых частях страны в конце этого месяца, как планировалось, будет невозможно.
Пока нет признаков достижения пика инфекции в условиях быстрого распространения высокозаразного дельта-варианта коронавируса.
Представители администраций префектур призывают к более жёстким мерам по сдерживанию распространения коронавируса, включая запросы на закрытие крупных коммерческих объектов.
На пресс-конференции 10 августа министр оживления экономики Нисимура Ясутоси, отвечающий за меры правительства по реагированию на COVID-19, сказал, что инфекции «продолжают расти беспрецедентными темпами».
Ссылаясь на рост числа тяжелобольных пациентов с COVID-19, Нисимура сказал: «Мы можем в конечном итоге оказаться неспособны спасти жизни, которые в обычных условиях можно было бы спасти».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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