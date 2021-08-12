В Японии могут сохранить чрезвычайное положение и после запланированного срока

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Токио, 11 августа (Jiji Press). Некоторые японские правительственные чиновники считают, что отменить чрезвычайное положение в связи с COVID-19 в некоторых частях страны в конце этого месяца, как планировалось, будет невозможно.

Пока нет признаков достижения пика инфекции в условиях быстрого распространения высокозаразного дельта-варианта коронавируса.

Представители администраций префектур призывают к более жёстким мерам по сдерживанию распространения коронавируса, включая запросы на закрытие крупных коммерческих объектов.

На пресс-конференции 10 августа министр оживления экономики Нисимура Ясутоси, отвечающий за меры правительства по реагированию на COVID-19, сказал, что инфекции «продолжают расти беспрецедентными темпами».

Ссылаясь на рост числа тяжелобольных пациентов с COVID-19, Нисимура сказал: «Мы можем в конечном итоге оказаться неспособны спасти жизни, которые в обычных условиях можно было бы спасти».

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