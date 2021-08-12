В Японии зарегистрировано 15 812 заражений за день
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Токио, 11 августа (Jiji Press). В Японии выявлено 15 812 случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель заражений за день.
Инфекция распространяется не только в столичном районе Токио, но и в других регионах. Префектуры Осака, Сидзуока, Миэ, Сига, Киото, Нара, Эхиме, Кумамото и Кагосима также сообщают о рекордных количествах заражений.
По данным министерства здравоохранения, число тяжело больных COVID-19 в Японии выросло с 10 августа на 102 до 1332 человек.
По всей стране подтверждено 20 новых смертей.
В Токио инфицированный мужчина в возрасте 30-39 лет был найден мёртвым после самоизоляции дома в соответствии с инструкциями местного центра общественного здравоохранения, который решил, что у него были только лёгкие симптомы; у него не было особых факторов риска.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]/p>
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