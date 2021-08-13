В Токио, по мнению экспертов, чрезвычайная ситуация в связи с COVID-19

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Токио, 12 августа (Jiji Press). Токио находится в чрезвычайной ситуации, достигающей уровня бедствия, из-за того, что коронавирусная инфекция вышла из-под контроля, заявили эксперты.

На заседании по мониторингу ситуации с коронавирусом в администрации столицы эксперты указали, что система экстренной помощи и другие медицинские системы японской столицы начинают не справляться.

К 11 августа среднее ежедневное число новых случаев заражения за неделю в Токио выросло до 3933,9, примерно на 500 по сравнению с предыдущей неделей.

Около 70% от общего числа приходилось на лиц моложе 40 лет. Среднее число среди пожилых жителей увеличилось до 139, превысив пик во время четвёртой волны инфекции, зафиксированный в мае.

Число тяжелобольных по критериям столичной администрации пациентов с COVID-19 выросло с 82 на предыдущей неделе до 197, занято более половины предназначенных для них больничных мест.

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