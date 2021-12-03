Сильное землетрясение в центральной части Японии

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Токио, 3 декабря (Jiji Press). Утром в центральной части Японии произошло сильное землетрясение с максимальной интенсивностью до 5 баллов, пятого по величине уровня по японской семибалльной шкале сейсмической интенсивности. По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло в префектуре Яманаси.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло около 6:37 утра.

Толчки на глубине около 20 километров в районе Пяти озёр Фудзи (Фудзи гоко) в Яманаси в г. Оцуки в префектуре Яманаси ощущались как сотрясения до 5 баллов.

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