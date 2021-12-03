Сильное землетрясение на западе Японии

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Токио, 3 декабря (Jiji Press). Сильное землетрясение в западной части Японии достигало 5 баллов, пятого по величине уровня по семибалльной японской шкале сейсмической интенсивности, оно произошло в городе Гобо в префектуре Вакаяма, согласно данным Японского метеорологического агентства.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло около 9:28.

Агентство сообщило, что землетрясение произошло на глубине около 20 километров под разломом Кии.

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