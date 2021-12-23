По оценкам правительственной группы экспертов, сильное землетрясение у северного побережья Японии может привести к гибели 199 000 человек
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Токио, 21 декабря (Jiji Press). Землетрясение магнитудой 9 у северного побережья Японии может привести к гибели до 199 000 человек в стране, поскольку разрушительные цунами затронут обширные территории, сообщила правительственная группа экспертов.
Центральный совет по управлению стихийными бедствиями призвал к дополнительным мерам по предотвращению последствий стихийных бедствий, заявив, что число погибших можно снизить до 30 000 за счёт быстрой эвакуации и строительства зданий для эвакуации при цунами.
В своих последних оценках ущерба от землетрясения рабочая группа совета прогнозирует, что девять префектур на севере и востоке Японии, большинство из которых выходят на Тихий океан – Хоккайдо, Аомори, Иватэ, Мияги, Акита, Ямагата, Фукусима, Ибараки и Тиба – понесут значительный ущерб, если такое огромное прибрежное землетрясение произойдет в Японском жёлобе или Курило-Камчатском жёлобе в Тихом океане.
По оценкам, такое землетрясение может разрушить около 220 000 зданий, большинство из них – в результате цунами, и нанесёт экономический ущерб на сумму около 31,3 триллиона йен, учитывая ущерб объектам инфраструктуры.
Совет рассчитал оценки при различных условиях, таких как время года и время суток, когда происходит землетрясение.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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