В Японии были выпущены предупреждения о цунами из-за подводного извержения вулкана в Тонга
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Токио, 16 января (Jiji Press). Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами для некоторых частей страны рано утром 16 января после мощного подводного извержения вулкана у южной части тихоокеанского государства Тонга 15 января.
Приливная волна, вызванная извержением, которое произошло около 13:10 15 января по японскому времени, достигла многих частей Японии, в основном районов вдоль побережья Тихого океана. Агентство заявило, что волна отличается от типичного цунами, вызванного землетрясением.
В 00:15 воскресенья агентство выпустило предупреждение о цунами для юго-западных островов Амами и Токара в префектуре Кагосима, прогнозируя волны высотой до 3 метров.
Предупреждение о цунами было выпущено для тихоокеанского побережья от самой северной префектуры Хоккайдо до Кагосимы, а также для префектуры Окинава, самой южной части Японии, и цепей Идзу и Огасавара в Тихом океане. Прогнозируемая максимальная высота волн составила 1 метр.
Для префектуры Иватэ, обращенной к побережью Тихого океана, уровень предупреждения о цунами был повышен в 2:54 и понижен в 11:20. Предупреждение для цепей Амами и Токара было понижено в 7:30. Предупреждение о цунами было отменено в Японии в 14:00.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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