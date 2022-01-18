Японский исследователь говорит, что звуковая волна от извержения в Тонга обогнула Землю

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Токио, 17 января (Jiji Press). Звуковая волна, возникшая в результате недавнего мощного извержения подводного вулкана недалеко от островов Тонга, обогнула Землю, сообщил японский исследователь.

Такое явление наблюдалось впервые с тех пор, как в 1980-х годах начались высокоточные исследования, сказал Нисида Киваму, доцент Института исследования землетрясений Токийского университета.

Нисида сказал, что данные, собранные с микробарометров по всему миру, показали, что произведенная извержением звуковая волна имела очень большую длину волны, наблюдаемую в течение около 1000 секунд, за пределами человеческого слуха.

Звуковая волна с большой длиной волны может пройти большое расстояние без потерь мощности, но «наблюдаемая волна даже обогнула земной шар, поскольку извержение было очень мощным», – отметил он.

По словам Нисиды, считается, что звуковая волна, возникшая в результате извержения вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году, обошла планету. Однако не было никаких данных, указывающих на появление подобной звуковой волны в результате извержения горы Пинатубо на Филиппинах в 1991 году.

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