Мэры Хиросимы и Нагасаки предостерегают от применения ядерного оружия в Украине
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Вена, 21 июня (Jiji Press). Мэры Хиросимы и Нагасаки, единственных городов в мире, подвергшихся атомным бомбардировкам, выразили тревогу в связи с растущим риском ядерной войны из-за вторжения России в Украину.
Мэр Хиросимы Мацуи Кадзуми и мэр Нагасаки Тауэ Томихиса выступили в Вене на первой конференции участников, подписавших Договор о запрещении ядерного оружия.
В своем выступлении Тауэ сказал, что существует риск повторного применения ядерного оружия, поскольку Россия угрожает применить свои ядерные силы.
Тауэ подчеркнул, что договор является единственным международным договором, который чётко запрещает «насущный кризис», с которым сейчас столкнулся мир.
Он сказал, что в наше время, когда растёт риск повторения трагедии Хиросимы и Нагасаки, мы должны объединиться под девизом хибакуся: «Сделать так, чтобы Нагасаки остался последним местом атомной бомбардировки».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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