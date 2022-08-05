Глава ООН заявил, что мир должен извлечь уроки из трагедии Хиросимы и Нагасаки

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Нью-Йорк, 3 августа (Jiji Press). Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир извлечь уроки из американских атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года, чтобы добиться прогресса в ядерном разоружении.

Выступая перед японскими СМИ в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке перед поездкой в Хиросиму, Гутерриш сказал: «Мир должен усвоить урок ужасной трагедии Хиросимы и Нагасаки».

Гутерриш посетит город Хиросиму на западе Японии, чтобы принять участие в мемориальной церемонии мира 6 августа, посвящённой 77-й годовщине атомной бомбардировки.

В условиях угроз со стороны России применить ядерное оружие в рамках военной агрессии против Украины 1 августа в ООН стартовала конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Гутерриш выразил надежду, что участники встречи подтвердят принцип неприменения ядерного оружия.

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