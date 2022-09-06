[Видео] В префектуре Тояма впервые за три года провели праздник Овара кадзэ-но бон
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Традиционный осенний праздник префектуры Тояма Овара кадзэ-но бон начался в ночь на 1 сентября. Хотя масштаб мероприятий был уменьшен из-за распространения нового коронавируса, танцоры впервые за три года выступили перед публикой. Овара кадзэ-но бон – осенний праздник, во время которого танцоры в тканых одеждах танцуют и поют песню Эттю Овара буси в течение трёх дней и трёх ночей, молясь о богатом урожае. Его история насчитывает более 300 лет, и до эпидемии нового коронавируса за три дня праздника сюда приезжало около 200 000 туристов. [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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