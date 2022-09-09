Вице-президент США примет участие в государственных похоронах Абэ: Белый дом

Новости

Вашингтон, 7 сентября (Jiji Press). Вице-президент США Камала Харрис примет участие в государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые состоятся в Токио 27 сентября, сообщают из Белого дома.

«Её визит почтит память премьер-министра Абэ и подчеркнёт важность его лидерства в отстаивании союза между Соединёнными Штатами и Японией и работе над реализацией свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», – заявила пресс-секретарь вице-президента Кирстен Аллен.

Харрис выедет из Соединённых Штатов 25 сентября. После визита в Японию она 29 сентября поедет в Сеул и проведёт переговоры с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем.

Встречаясь с высокопоставленными японскими и южнокорейскими правительственными чиновниками, Харрис планирует обсудить укрепление альянсов между Японией и США, США и Южной Кореей, а также вопросы экономики и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Харрис посетит Японию и Южную Корею впервые с момента вступления в должность в январе прошлого года. От имени президента США Джо Байдена она возглавит президентскую делегацию на государственных похоронах убитого бывшего премьер-министра Японии.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме