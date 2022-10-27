Министр Огуси признал, что подписал политическое соглашение с Церковью объединения

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Токио, 26 октября (Jiji Press). Государственный министр Японии по цифровым преобразованиям Огуси Масаки заявил, что подписал де-факто политическое соглашение с организацией, связанной с противоречивой религиозной группой, известной как Церковь объединения.

Подпись датирована 3 октября прошлого года, накануне выборов в Палату представителей, нижнюю палату парламента Японии, состоявшихся 31 октября того же года, сказал Огуси на заседании комитета нижней палаты по здравоохранению, труду и благосостоянию в ответ на вопрос депутата от оппозиции.

Огуси, депутат нижней палаты от правящей Либерально-демократической партии, отрицал поддержку со стороны Церкви объединения на выборах в обмен на подписание политического соглашения, но признал, что получил рекомендательное письмо.

Государственный министр сказал, что он никогда не присутствовал на собраниях Церкви объединения, но однажды отправил сообщение для этой группы. «Я глубоко сожалею об этом», – сказал он.

По его словам, политическое соглашение призвало работать над определённой политикой, включая поправку к конституции, которая была бы аналогична политике ЛДП.

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