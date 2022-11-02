Правящий лагерь Японии откладывает законопроект об ограничении пожертвований религиозным группам

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Токио, 1 ноября (Jiji Press). Правящие партии Японии заявили, что они отказались от идеи внесения на нынешнюю парламентскую сессию законопроекта о создании нового закона о регулировании злонамеренных требований о пожертвованиях религиозным группам.

Правящая коалиция Либерально-демократической партии и Комэйто продемонстрировала свою позицию на встрече с основной оппозиционной Конституционно-демократической партией Японии и Партией обновления Японии (Ниппон исин-но кай), также являющейся оппозиционной партией.

Правящий блок видит необходимость в дальнейших обсуждениях, чтобы сузить разногласия с оппозиционными партиями по поводу способов регулирования злонамеренных требований о пожертвованиях.

Встреча была проведена для обсуждения мер по оказанию помощи жертвам проблемных практик спорной религиозной группы, известной как Церковь объединения, таких как сбор огромных пожертвований и так называемая «духовная продажа» товаров по непомерным ценам.

С тем, что рассмотрение предусмотренного законопроекта будет перенесено на будущее, является неизбежностью, потому что время истекает, заявил журналистам после дневной встречи бывший министр по делам потребителей Вакамия Кэндзи, который представляет ЛДП на четырёхпартийном форуме.

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