Японский суд отклонил иск о предоставлении помощи «хибакуся второго поколения»

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Нагасаки, 12 декабря (Jiji Press). В Японии суд отклонил иск о возмещении ущерба, поданный против правительства в связи с недостаточной поддержкой детей тех, кто выжил после атомной бомбардировки.

Окружной суд Нагасаки отклонил иск, поданный 26 так называемыми «хибакуся второго поколения», в котором истцы требовали 100 000 йен на человека в качестве возмещения ущерба за бездействие законодательства. За время судебного разбирательства один из истцов скончался.

Считается, что это первое судебное решение по вопросу о генетическом воздействии излучения атомной бомбы на детей выживших.

Председательствующий судья Амакава Хироёси сказал, что отсутствуют подтверждённые сведения о генетических эффектах радиационного влияния атомной бомбы, и что «суд может только сказать, что нельзя исключать возможность таких эффектов».

Должны ли «хибакуся второго поколения» подпадать под действие закона о помощи пострадавшим от атомной бомбардировки, «зависит от дискреционного решения законодательного органа», и что дифференциация обращения с ними и с выжившими, пережившими бомбардировку, «не может считаться дискриминационным обращением без разумных оснований», – добавил Амакава.

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