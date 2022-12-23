Японка подала в суд на издательство из-за публикации, где гражданин Франции, бывший муж, обвинил её в «похищении детей»

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Токио, 14 декабря (Jiji Press). Японка подала в суд на издателей за якобы распространение ложной информации о том, что её бывший муж-француз назвал «похищением детей матерью» после того, как их отношения распались.

В иске, поданном в Окружной суд Токио, женщина утверждает, что она была опорочена распространением информации, требует возмещения убытков и также требует отозвать соответствующие статьи.

Объектами иска являются издательства President Inc. и Asukashinsha, а также базирующаяся в Токио организация Children’s Rights Watch Japan.

«Я думала, что неуместно высказываться, пока шёл наш (бракоразводный) процесс, но история моего мужа разошлась по всему миру, не будучи подкреплённой доказательствами», – сказала женщина на пресс-конференции.

Она призвала к «правильному освещению в СМИ» и раскритиковала Винсента Фишо, бывшего мужа-француза, живущего в Японии, за серию действий с участием СМИ, которые привели к раскрытию имён их детей.

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