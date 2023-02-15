Почётный председатель корпорации Toyota Тоёда Сёитиро умер в возрасте 97 лет
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Токио, 14 февраля (Jiji Press). Почётный председатель Toyota Motor Corp. Тоёда Сёитиро, который был влиятельным лидером японского бизнеса, скончался от сердечной недостаточности. Ему было 97 лет.
Тоёда родился в городе Нагоя и был первым сыном основателя Toyota Тоёды Киитиро. Его дедом был Тоёда Сакити, изобретатель автоматического ткацкого станка.
После окончания Нагойского университета в 1947 году Тоёда присоединился к компании своего отца, которая тогда называлась Toyota Motor Co., в качестве члена совета директоров в 1952 году.
Он учился у своего отца как «принц» семьи Тоёда. Когда в 1982 году автопроизводитель объединился с Toyota Motor Sales Co., он стал президентом объединённой компании под названием Toyota Motor Corp.
Во время своего пребывания на посту президента Тоёда способствовал глобализации деятельности компании, строил заводы в США и сотрудничал с немецким автопроизводителем Volkswagen AG.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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