Почётный председатель корпорации Toyota Тоёда Сёитиро умер в возрасте 97 лет

Новости

Токио, 14 февраля (Jiji Press). Почётный председатель Toyota Motor Corp. Тоёда Сёитиро, который был влиятельным лидером японского бизнеса, скончался от сердечной недостаточности. Ему было 97 лет.

Тоёда родился в городе Нагоя и был первым сыном основателя Toyota Тоёды Киитиро. Его дедом был Тоёда Сакити, изобретатель автоматического ткацкого станка.

После окончания Нагойского университета в 1947 году Тоёда присоединился к компании своего отца, которая тогда называлась Toyota Motor Co., в качестве члена совета директоров в 1952 году.

Он учился у своего отца как «принц» семьи Тоёда. Когда в 1982 году автопроизводитель объединился с Toyota Motor Sales Co., он стал президентом объединённой компании под названием Toyota Motor Corp.

Во время своего пребывания на посту президента Тоёда способствовал глобализации деятельности компании, строил заводы в США и сотрудничал с немецким автопроизводителем Volkswagen AG.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме