Мэры Хиросимы и Нагасаки добиваются визита лидеров G-7 в Музей мира в Хиросиме
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 14 февраля (Jiji Press). Мэры двух японских городов, подвергшихся атомным бомбардировкам, обратились к премьер-министру Кисиде Фумио с просьбой организовать посещение Мемориального музея мира в Хиросиме лидерами «Большой семёрки».
Мацуи Кадзуми, мэр города Хиросима, и Тауэ Томихиса, мэр города Нагасаки, сделали такой запрос на встрече с Кисидой в офисе премьер-министра.
Они также призвали Кисиду предоставить лидерам G-7 возможность поговорить с хибакуся, пережившими атомную бомбардировку, во время их визита в Хиросиму для участия в саммите G-7 в мае.
Мэры также добивались визита лидеров G-7 в Нагасаки.
Оба города были разрушены американскими атомными бомбардировками в последние дни Второй мировой войны в августе 1945 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Первое совещание по Договору о запрещении ядерного оружия проходит без участия Японии
- Договор ООН о запрещении ядерного оружия вступает в силу
- ООН приняла предложенную Японией резолюцию о ликвидации ядерного оружия
- Жертвы атомных бомбардировок призывают Байдена содействовать ядерному разоружению
- Движение за ликвидацию ядерного оружия сегодня: новая значимость Хиросимы и Нагасаки
- Хибакуся призвали Японию подписать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Япония отказалась подписывать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Суд в Японии признал пострадавшими от атомной бомбардировки людей, переживших «чёрный дождь»
- Верховный суд Японии отклонил исковые заявления о лучевой болезни от атомной бомбардировки
- Мемориальный парк мира в Хиросиме как символ борьбы за безъядерный мир
- [Панорама 360˚] Всемирное наследие и Мемориальный комплекс мира в Хиросиме: Купол Гэмбаку
- Хиросима как памятник жизни
- Роль Хиросимы в борьбе с ядерной угрозой в современном мире