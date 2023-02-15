Мэры Хиросимы и Нагасаки добиваются визита лидеров G-7 в Музей мира в Хиросиме

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Токио, 14 февраля (Jiji Press). Мэры двух японских городов, подвергшихся атомным бомбардировкам, обратились к премьер-министру Кисиде Фумио с просьбой организовать посещение Мемориального музея мира в Хиросиме лидерами «Большой семёрки».

Мацуи Кадзуми, мэр города Хиросима, и Тауэ Томихиса, мэр города Нагасаки, сделали такой запрос на встрече с Кисидой в офисе премьер-министра.

Они также призвали Кисиду предоставить лидерам G-7 возможность поговорить с хибакуся, пережившими атомную бомбардировку, во время их визита в Хиросиму для участия в саммите G-7 в мае.

Мэры также добивались визита лидеров G-7 в Нагасаки.

Оба города были разрушены американскими атомными бомбардировками в последние дни Второй мировой войны в августе 1945 года.

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