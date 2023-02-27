Большинство официальных лиц G-20 осудили войну России против Украины
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Бангалор, Индия, 25 февраля (Jiji Press). Большинство министров финансов и управляющих центральных банков из стран Группы двадцати решительно осудили войну России против Украины, говорится в опубликованном 25 февраля резюме председателя после двухдневной встречи.
Министры финансов и управляющие центральными банками G-20 не смогли выступить с совместным заявлением на четвёртой встрече подряд из-за противодействия со стороны России и Китая.
Из-за конфликта в Украине западные страны, осуждающие его как незаконную агрессивную войну, не смогли сгладить противоречия с Россией и Китаем.
«Япония и многие другие страны самым решительным образом осудили российскую агрессию», – заявил на пресс-конференции после встречи G-20 министр финансов Японии Судзуки Сюнъити.
В резюме председателя говорится, что война в Украине «сдерживает рост, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, ослабляет энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски для финансовой стабильности».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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