Визит Киcиды в Киев не потребует одобрения парламента: депутат от ЛДП Такаги
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Токио, 27 февраля (Jiji Press). Возможный визит премьер-министра Фумио Кисиды в Киев не обязательно потребует предварительного одобрения парламента, заявил представитель Либерально-демократической партии Японии.
Кисида рассматривает возможность посещения украинской столицы, но предшествующая парламентская процедура затруднила для него внезапный визит по соображениям безопасности.
Такаги Цуёси, глава парламентской фракции правящей партии, сообщил журналистам, что бывают случаи, когда такое одобрение не является обязательным условием. Необходимо обеспечить безопасность поездки Кисиды, подчеркнул Такаги.
Адзуми Дзюн, коллега Такаги из ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии, отдельно заявил журналистам, что парламент не должен препятствовать визиту премьер-министра в Киев.
Кисида может сообщить о своей поездке в парламент по возвращении, добавил Адзуми.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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