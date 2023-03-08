Япония и Румыния подтвердили сотрудничество в реализации санкций против России

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Токио, 7 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент Румынии Клаус Йоханнис договорились, что будут укреплять сотрудничество в вопросе введения санкций против России и поддержки Украины.

Кисида и Йоханнис также договорились перевести японско-румынские отношения на уровень стратегического партнерства.

Лидеры двух стран выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули необходимость поддержки Молдовы, расположенной между Румынией и Украиной, в условиях слухов о том, что Россия замышляет заговор против молдавских властей.

Они также подтвердили сотрудничество своих стран для создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

На совместной пресс-конференции Кисида заявил, что невозможно обсуждать безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона по отдельности.

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