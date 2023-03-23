Кисида 23 марта доложит парламенту о своём визите в Украину

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Токио, 22 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио, который должен вернуться домой после своего визита в Украину утром 23 марта, доложит о визите в парламенте Японии во второй половине того же дня.

Бюджетный комитет Палаты советников, верхней палаты парламента, на собрании своих исполнительных членов 22 марта принял решение провести собрание, чтобы заслушать отчёт премьер-министра.

Кисида также проведет брифинги о своей последней зарубежной поездке, в ходе которой он также посетил Индию и Польшу, на пленарном заседании нижней палаты, Палаты представителей, 24 марта и на пленарном заседании верхней палаты 27 марта.

Во время своего первого визита в Украину с начала вторжения России в европейскую страну в феврале прошлого года Кисида провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Визит в целом приветствовали как правящие, так и оппозиционные партии Японии, но некоторые люди сомневаются в том, как правительство обращается с соответствующей информацией, поскольку об этом визите сообщили некоторые СМИ до его прибытия в Киев.

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