Лидеры Японии и Украины призывают Россию немедленно вывести войска

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Варшава, 22 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент Украины Владимир Зеленский призвали Россию немедленно уйти из Украины в совместном заявлении, опубликованном после их встречи в Киеве 21 марта.

Кисида и Зеленский «самым решительным образом осудили незаконную, ничем не оправданную и неспровоцированную агрессию России против Украины».

«Россия должна немедленно прекратить боевые действия и немедленно и безоговорочно вывести все силы и технику со всей территории Украины», в том числе с Запорожской АЭС на юге Украины, – говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что два лидера «подтвердили непоколебимую солидарность между Японией и Украиной».

«Признавая нераздельность евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, лидеры подтвердили свое намерение работать вместе для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права», – отмечается в заявлении.

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