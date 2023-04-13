Население Японии сокращается двенадцатый год подряд
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Токио, 12 апреля (Jiji Press). Население Японии, включая иностранцев, к 1 октября 2022 года сократилось на 556 000 человек, или 0,44%, по сравнению с предыдущим годом до 124 947 000 человек, сообщило министерство внутренних дел.
Из общего числа граждане Японии составили 122 031 000 человек, что на 750 000 (0,61%) человек меньше. Сокращение ускоряется 11-й год подряд и достигло самого большого показателя с момента начала сбора статистики в 1950 году.
По префектурам прирост населения наблюдался в Токио, в то время как на Окинаве население сократилось впервые с момента его возвращения под управление Японии в 1972 году.
Смертность превысила рождаемость 16-й год подряд на рекордные 731 000 человек.
При этом в стране наблюдался чистый приток населения в размере 175 000 человек после чистого оттока годом ранее. У граждан Японии зарегистрирован чистый отток в размере 16 000 человек, в то время как у иностранных граждан зарегистрирован чистый приток в размере 191 000 человек благодаря ослаблению пограничных ограничений в связи с COVID-19.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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