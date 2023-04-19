Nissan Leaf не может претендовать на получение налоговых льгот для электромобилей в США
НовостиЭкономика Общество Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нью-Йорк, 17 апреля (Jiji Press). Выпускаемый Nissan Motor Co. автомобиль Leaf не вошёл в список моделей, подпадающих под налоговые льготы для электромобилей в США, опубликованный Министерством финансов в понедельник.
Закон о снижении инфляции ввёл строгие стандарты получения налоговых льгот, в том числе требование о том, чтобы основные компоненты для аккумуляторных батарей поступали из США или стран, подписавших соглашения о свободной торговле с США, начиная со вторника.
Помимо Nissan, автомобили, произведённые такими компаниями как Volkswagen AG, BMW AG и Hyundai Motor Co., также потеряли доступ к налоговым льготам в размере до 7500 долларов. Льготы предоставлены только американским маркам автомобилей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Toyota представляет первую полностью электрическую модель Lexus
- Почему в Японии так медленно идёт переход на электромобили?
- В серии Toyota Lexus к 2025 году будут доминировать электромобили
- Япония отстаёт от других стран в переходе на новые типы автомобилей
- Япония запретит продажу новых микролитражек с исключительно бензиновым двигателем
- Продажи новых автомобилей в Японии: доминируют компактные и гибридные машины
- «Уход от бензина» во второй половине 2030-х: все новые автомобили – на электрическом ходу
- Япония увеличит размер субсидии на покупку электромобилей
- В Японии с середины 2030-х годов запретят продажу автомобилей с бензиновыми двигателями
- Довести до 30% долю электромобилей в 2030 году: производителям вменяется в обязанность ускорить улучшение эффективности расходования топлива
- Японские автопроизводители стремятся разработать мобильные источники энергии на случай стихийных бедствий
- Стимулировать использование водорода: Toyota предложит рынку модульные блоки для автомобилей на топливных элементах
- Toyota выпустит подключаемый гибрид RAV4 для Японии и США
- Toyota представляет электрическое средство передвижения, напоминающее самокат
- «Тойота»: ограничение импорта автомобилей в США приведёт к рецессии
- Первые водородные скутеры «Судзуки» вышли на японские дороги