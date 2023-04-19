Nissan Leaf не может претендовать на получение налоговых льгот для электромобилей в США

Новости

Нью-Йорк, 17 апреля (Jiji Press). Выпускаемый Nissan Motor Co. автомобиль Leaf не вошёл в список моделей, подпадающих под налоговые льготы для электромобилей в США, опубликованный Министерством финансов в понедельник.

Закон о снижении инфляции ввёл строгие стандарты получения налоговых льгот, в том числе требование о том, чтобы основные компоненты для аккумуляторных батарей поступали из США или стран, подписавших соглашения о свободной торговле с США, начиная со вторника.

Помимо Nissan, автомобили, произведённые такими компаниями как Volkswagen AG, BMW AG и Hyundai Motor Co., также потеряли доступ к налоговым льготам в размере до 7500 долларов. Льготы предоставлены только американским маркам автомобилей.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме