Продажи бытовой техники в Японии в 2022 году выросли на 3%

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Токио, 20 апреля (Jiji Press). Продажи бытовой техники в Японии впервые за два года выросли на 3% по сравнению с предыдущим годом до 2587,2 млрд йен в 2022 финансовом году, сообщила Японская ассоциация производителей электротехники.

Рост отражает более высокие цены на продукцию из-за увеличения затрат на сырьё и транспортные расходы.

По категориям товаров поставки стиральных машин выросли на 1,4% до рекордного уровня в 400 млрд йен. Стоимость холодильников выросла на 1,0% до 446,1 млрд йен, а стоимость кондиционеров увеличилась на 4,2% до 791 млрд йен.

Однако отгрузки этих товаров с точки зрения объёма были ниже, чем в предыдущем году – возможно, из-за того, что доверие потребителей пострадало от инфляции.

По мере того, как пандемия COVID-19 отступала и люди стали чаще выходить на улицу, на 2,3% до 7 523 000 единиц выросли продажи электробритв, что стало первым ростом продаж за пять лет.

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