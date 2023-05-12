Президент США Байден может участвовать в саммите G-7 в Хиросиме онлайн

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Вашингтон, 10 мая (Jiji Press). Президент США Джо Байден предположил, что он может виртуально присутствовать на саммите «Большой семёрки» крупнейших демократий, который состоится в городе Хиросима на западе Японии 19-21 мая, в зависимости от текущей ситуации в США, связанной с переговорами об ограничении долга.

Говоря о саммите G-7, Байден сказал журналистам, что «в зависимости от состояния дел на переговорах, возможно, мне придется либо отложить поездку, либо не откладывать, а не ехать и сделать это виртуально, или не участвовать».

В G-7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский союз.

Правительство США может начать дефолт по своим платежным обязательствам уже 1 июня, если Конгрессу не удастся повысить лимит федерального долга.

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