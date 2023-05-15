Кисида осмотрел место проведения саммита G-7 в Хиросиме
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Хиросима, 13 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио посетил место проведения саммита «Большой семёрки», который пройдёт в западном городе Хиросима в течение трёх дней, начиная 19 мая.
В месте проведения саммита, в отеле Grand Prince Hotel Hiroshima, Кисида выразил слова поддержки полицейским и другим лицам, которым поручено охранять периметр.
«Япония несёт большую ответственность за безопасное и беспрепятственное проведение (саммита), – сказал премьер-министр. – Учитывая сложную международную ситуацию, (мероприятие) станет самым важным саммитом в истории Японии», – добавил он.
В отеле Кисида также попробовал блюда, которые будут подавать лидерам G-7 и другим участникам во время саммита.
Отель расположен на острове Удзинадзима, который соединён с остальной частью города единственным мостом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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